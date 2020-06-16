На Донбассе ликвидирован предатель Украины. Фото террориста

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе ВСУ ликвидировали предателя Украины, террориста "ДНР" Сергея Парамонова.

Как сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), оккупант был убит 15 июня.

"200 бригада. 15.06.2020 года Сергей Парамонов пошел на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – отметил защитник.

Террорист "ДНР" Сергей Парамонов

Прапорщик оккупантов Парамонов

Погоны ликвидированного боевика

Известно, что Парамонов был гражданином Украины. Он проживал в селе Первомайское Ясиноватского района Донецкой области. Пособник оккупантов проходил службу в звании прапорщика во вражеской воинской части 00100.

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Сообщение о ликвидации

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