На Донбассе ликвидирован предатель Украины. Фото террориста
Террорист Сергей Парамонов
В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе ВСУ ликвидировали предателя Украины, террориста "ДНР" Сергея Парамонова.
Как сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), оккупант был убит 15 июня.
"200 бригада. 15.06.2020 года Сергей Парамонов пошел на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – отметил защитник.
Террорист "ДНР" Сергей Парамонов
Прапорщик оккупантов Парамонов
Погоны ликвидированного боевика
Известно, что Парамонов был гражданином Украины. Он проживал в селе Первомайское Ясиноватского района Донецкой области. Пособник оккупантов проходил службу в звании прапорщика во вражеской воинской части 00100.
Страница террориста в соцсети
Сообщение о ликвидации
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее стало известно, что в зоне ООС на Донбассе ВСУ ликвидировали еще двоих террористов "Л/ДНР" – Дениса Жидовкина и Юрия Скобликова.
Также в сеть попало видео уничтожения склада боеприпасов террористов "Л/ДНР" воинами ВСУ.