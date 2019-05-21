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На Донбассе ликвидировали троих террористов: фото "бригады-200"

5.1тЧитать материал на украинском

На Донбассе ликвидированы трое пособников оккупантов.

Как сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), 17 мая был уничтожен боевик из оккупированного Донецка Сергей Подгородецкий.

18 мая "бригада-200" в районе Коминтерново пополнилась донетчанином Юрием Дамаскиным.

А 20 мая из-за болезни скончался террорист 9 ОШПМП, 7 ОМСБР Залевский "Атом" Артем из Донецка.

Все трое были внесены в базу "Миротворец".

Уничтоженные террористы

Уничтоженные террористы

Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

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На Донбассе ликвидировали троих террористов: фото "бригады-200"

Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Юрий Дамаскин

Юрий Дамаскин

Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Юрий Дамаскин

Юрий Дамаскин

Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Юрий Дамаскин

Юрий Дамаскин

Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Подгородецкий Сергей

Подгородецкий Сергей

Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Подгородецкий Сергей

Подгородецкий Сергей

Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Подгородецкий Сергей

Подгородецкий Сергей

Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Залевский "Атом" Артем

Залевский "Атом" Артем

Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Залевский "Атом" Артем

Залевский "Атом" Артем

Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Залевский "Атом" Артем

Залевский "Атом" Артем

Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Залевский "Атом" Артем

Залевский "Атом" Артем

Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

На Донбассе ликвидировали троих террористов: фото "бригады-200"

На Донбассе ликвидировали троих террористов: фото "бригады-200"

На Донбассе ликвидировали троих террористов: фото "бригады-200"

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая украинские воины одного оккупанта уничтожили, еще шестерых - ранили.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ДНРНовости ДНРтеррористы "ДНР"
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Golan Sim
Golan Sim
Война за независимость Украины от Донбасса и его жителей набирает обороты. майдановский режим совершенно независимо продолжает убивать украинцев не только на Юго-Востоке, но и во всей Украине. Обоз, не ленись, сейчас же сотри этот пост!
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