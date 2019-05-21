На Донбассе ликвидировали троих террористов: фото "бригады-200"

На Донбассе ликвидированы трое пособников оккупантов.

Как сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), 17 мая был уничтожен боевик из оккупированного Донецка Сергей Подгородецкий.

18 мая "бригада-200" в районе Коминтерново пополнилась донетчанином Юрием Дамаскиным.

А 20 мая из-за болезни скончался террорист 9 ОШПМП, 7 ОМСБР Залевский "Атом" Артем из Донецка.

Все трое были внесены в базу "Миротворец".

Уничтоженные террористы Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Юрий Дамаскин Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Юрий Дамаскин Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Юрий Дамаскин Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Подгородецкий Сергей Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Подгородецкий Сергей Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Подгородецкий Сергей Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Залевский "Атом" Артем Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Залевский "Атом" Артем Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Залевский "Атом" Артем Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Залевский "Атом" Артем Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая украинские воины одного оккупанта уничтожили, еще шестерых - ранили.

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