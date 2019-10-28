На Донбассе уничтожили террориста 'ДНР': фото предателя Украины

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован террорист "ДНР" Станислав Засимец.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ "Анатолий Штефан (Штирлиц), показав фото убитого (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что он был уничтожен 27 октября. "Сходил на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей", – прокомментировал военный.

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На Донбассе ликвидировали террориста Засимца Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

В базе сайта "Миротворец" Засимец числился как боевик незаконного вооруженного формирования. Он родился в 1997 году, но в соцсетях намеренно "прибавлял" себе несколько лет. Родом террорист был из Волновахского района.

Скриншот

Скриншот

На Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

На Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

На Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

На Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

На Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе ликвидировали троих наемников Путина. Также стало известно, что в Москве скончался террорист "ЛНР" Вадим Смоляниченко с позывным "КамАЗ".

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