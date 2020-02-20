Во вторник, 18 февраля, на Донбассе погиб 27-летний террорист "ДНР" Александр Лукьяненко.

Об этом сообщил в своем Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"18.02.20 Александр "Бурый" Лукьяненко сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Оплот. Самоликвидировался", – написал военный.

На Донбассе ликвидировали террориста "Оплота" twitter.com/Shtirlitz53

На Донбассе ликвидировали террориста "Оплота" twitter.com/Shtirlitz53

На Донбассе ликвидировали террориста "Оплота" twitter.com/Shtirlitz53

По информации на сайте "Миротворец", террорист разыскивался в Украине за дезертирство.

На Донбассе ликвидировали террориста "Оплота" Миротворец

Как писал OBOZREVATEL ранее, под Луганском ликвидировали террориста "Призрака".

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