Во вторник, 18 февраля, на Донбассе погиб 27-летний террорист "ДНР" Александр Лукьяненко.
Об этом сообщил в своем Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"18.02.20 Александр "Бурый" Лукьяненко сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Оплот. Самоликвидировался", – написал военный.
На Донбассе ликвидировали террориста "Оплота"
twitter.com/Shtirlitz53
На Донбассе ликвидировали террориста "Оплота"
twitter.com/Shtirlitz53
На Донбассе ликвидировали террориста "Оплота"
twitter.com/Shtirlitz53
По информации на сайте "Миротворец", террорист разыскивался в Украине за дезертирство.
На Донбассе ликвидировали террориста "Оплота"
Миротворец
#200_бригада— Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) February 20, 2020
18.02.20 Александр "Бурый" Лукьяненко сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Оплот. Самоликвидировалсяhttps://t.co/emiEd40jPQ
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Как писал OBOZREVATEL ранее, под Луганском ликвидировали террориста "Призрака".
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