На Донбассе ликвидировали террориста "Хача". Фото

18 августа на Донбассе был ликвидирован террорист "Л/ДНР" Евгений Подолян по прозвищу "Хач".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) со ссылкой на базу сайта "Миротворец". Он также опубликовал фото боевика.

"200-ая бригада. Евгений Подолян из Симферопольского района. Обстоятельства требуют уточнения", – говорится в сообщении.

На сайте "Миротворец" сказано, что погибший был уроженцем Запорожья, но проживал в селе Николаевка Симферопольского района, Крым. На Донбассе Подолян был в составе незаконных военных формирований, состоял в банде террориста "Мангуста".

Ликвидированный боевик Скриншот

Скриншот

Скриншот

Прощание с боевиком Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе был ликвидирован террорист "Л/ДНР" Егор Борисенко по кличке "Пикассо".

Также офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал фото и назвал имена трех террористов, пополнивших "бригаду 200" на Донбассе.

Еще в сети опубликовали данные ликвидированного на Донбассе террориста Алексея Кривошеева по кличке "Хантер".

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