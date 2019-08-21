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На Донбассе ликвидировали террориста "Хача". Фото

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18 августа на Донбассе был ликвидирован террорист "Л/ДНР" Евгений Подолян по прозвищу "Хач".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) со ссылкой на базу сайта "Миротворец". Он также опубликовал фото боевика.

"200-ая бригада. Евгений Подолян из Симферопольского района. Обстоятельства требуют уточнения", – говорится в сообщении.

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На сайте "Миротворец" сказано, что погибший был уроженцем Запорожья, но проживал в селе Николаевка Симферопольского района, Крым. На Донбассе Подолян был в составе незаконных военных формирований, состоял в банде террориста "Мангуста".

Ликвидированный боевик

Ликвидированный боевик

Скриншот

На Донбассе ликвидировали террориста "Хача". Фото

Скриншот

На Донбассе ликвидировали террориста "Хача". Фото

Скриншот

Прощание с боевиком

Прощание с боевиком

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе был ликвидирован террорист "Л/ДНР" Егор Борисенко по кличке "Пикассо".

Также офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал фото и назвал имена трех террористов, пополнивших "бригаду 200" на Донбассе.

Еще в сети опубликовали данные ликвидированного на Донбассе террориста Алексея Кривошеева по кличке "Хантер".

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Донбасс терроризм террористы "ДНР" Новости Донбасса
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
погибший был уроженцем Запорожья.....не не гражданская война...
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Этот Штюрлиц, как жук-могильщик, сам охотиться не в состоянии, но падалью питается.
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Пушкин Серёга, этот разфуфыренный петух уже точно падаль, хоть таким был и при жизни.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Свеже зажареная хачатинка ммммм
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