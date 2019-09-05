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5 сентября • обновлено в 10:37
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На Донбассе ликвидировали террориста "Дюху". Фото

1.4т Читать материал на украинском

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил ликвидировали террориста Эдуарда Иванова по прозвищу "Дюха".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он опубликовал данные и фото убитых (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

"200-ая бригада. 4 сентября, район Горловки. Иванов "Дюха" Эдуард. Обстоятельства требуют уточнения", – сообщил военный.

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Известно, что погибший террорист родился 27 мая 1989 года и проживал в оккупированной Горловке.

Эдуард Иванов

Эдуард Иванов

Убитый террорист на Донбассе

Убитый террорист на Донбассе

Убитый террорист на Донбассе

Убитый террорист на Донбассе

Убитый террорист на Донбассе

Убитый террорист на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Донбасс терроризм
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Зашибись. Побольше таких сообщений !!! И побольше такого дерьма на санитарную глубину !!! чтобы меньше воняло !
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