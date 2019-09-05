На Донбассе ликвидировали террориста "Дюху". Фото

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил ликвидировали террориста Эдуарда Иванова по прозвищу "Дюха".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он опубликовал данные и фото убитых (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

"200-ая бригада. 4 сентября, район Горловки. Иванов "Дюха" Эдуард. Обстоятельства требуют уточнения", – сообщил военный.

Известно, что погибший террорист родился 27 мая 1989 года и проживал в оккупированной Горловке.

Эдуард Иванов

Убитый террорист на Донбассе

Убитый террорист на Донбассе

Убитый террорист на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL:

Анатолий Штефан сообщил, что в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе были ликвидированы два террориста "ДНР".

Также в зоне проведения ООС на Донбассе был ликвидирован террорист "ДНР" Олег Резников.

Кроме того, террорист "ЛНР" Александр Куринный скончался при неизвестных обстоятельствах на Донбассе.

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