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18 мая • обновлено в 18:27
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На Донбассе ликвидировали террориста "ДНР". Фото предателя

4.4т
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В зоне ООС на Донбассе 16 мая был ликвидирован террорист "ДНР" Алексей Перехрест ("Немец"), который числился в базе преступников на сайте "Миротворец".

Фото пособника российских оккупантов опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "16.05.2020 Алексей "Немец" Перехрест пошел на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – написал он.

Террорист Алексей Перехрест ("Немец")

Террорист Алексей Перехрест ("Немец")

Telegram-канал Анатолия Штефана

Террорист Алексей Перехрест ("Немец")

Террорист Алексей Перехрест ("Немец")

Telegram-канал Анатолия Штефана

Судя по досье убитого террориста на "Миротворце", он был гражданином Украины, родился 5 ноября 1976 года в Червонопартизанске Луганской области.

По фото боевика из соцсетей можно понять, что он служил в батальоне "Призрак" и являлся фанатом несуществующей "Новороссии".

Его сослуживцы по террористической группировке в некрологе написали, что он якобы погиб при обстреле позиций оккупантов 93 бригадой ВСУ в районе населенного пункта Донецкий.

Страница Перехреста в соцсетях

Страница Перехреста в соцсетях

Telegram-канал Анатолия Штефана

Террорист Алексей Перехрест ("Немец")

Террорист Алексей Перехрест ("Немец")

Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на Донбассе скончались еще два террориста "ДНР" из базы сайта "Миротворец" – Анатолий Очередник и Александр Доронин. Оба были гражданами Украины.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ДНР Вооруженные силы Украины
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