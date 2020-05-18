На Донбассе ликвидировали террориста "ДНР". Фото предателя

В зоне ООС на Донбассе 16 мая был ликвидирован террорист "ДНР" Алексей Перехрест ("Немец"), который числился в базе преступников на сайте "Миротворец".

Фото пособника российских оккупантов опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "16.05.2020 Алексей "Немец" Перехрест пошел на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – написал он.

Террорист Алексей Перехрест ("Немец") Telegram-канал Анатолия Штефана

Террорист Алексей Перехрест ("Немец") Telegram-канал Анатолия Штефана

Судя по досье убитого террориста на "Миротворце", он был гражданином Украины, родился 5 ноября 1976 года в Червонопартизанске Луганской области.

По фото боевика из соцсетей можно понять, что он служил в батальоне "Призрак" и являлся фанатом несуществующей "Новороссии".

Его сослуживцы по террористической группировке в некрологе написали, что он якобы погиб при обстреле позиций оккупантов 93 бригадой ВСУ в районе населенного пункта Донецкий.

Страница Перехреста в соцсетях Telegram-канал Анатолия Штефана

Террорист Алексей Перехрест ("Немец") Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на Донбассе скончались еще два террориста "ДНР" из базы сайта "Миротворец" – Анатолий Очередник и Александр Доронин. Оба были гражданами Украины.

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