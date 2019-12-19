На Донбассе ликвидировали российского террориста. Фото

На Донбассе 13 декабря 2019 года был ликвидирован российский террорист Алсултанов Алихан.

Об этом на своем Telegram-канале написал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"200-я бригада хроники "гражданской" войны. Алсултанов Алихан из Кисловодска сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!" – говорится в сообщении.

Алсултанов Алихан родился 12 сентября 1992 года (по другим данным в 1994 году) в Кисловодске, РФ.

Сообщества оккупантов в соцсети сообщают, что террорист был убит в районе шахты "6/7" в Горловке. Тело боевика отправят для захоронения в РФ.

Убитый террорист Скриншот

Соцсети террориста Скриншот

Скриншот

Соцсети террориста Скриншот

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