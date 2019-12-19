Главная Новости
19 декабря • обновлено в 13:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Донбассе ликвидировали российского террориста. Фото

1.7т
Читать материал на украинском

На Донбассе 13 декабря 2019 года был ликвидирован российский террорист Алсултанов Алихан.

Об этом на своем Telegram-канале написал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"200-я бригада хроники "гражданской" войны. Алсултанов Алихан из Кисловодска сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!" – говорится в сообщении.

Новости
В Одессе отпустили террориста, взорвавшего здание СБУ: что произошло

Алсултанов Алихан родился 12 сентября 1992 года (по другим данным в 1994 году) в Кисловодске, РФ.

Сообщества оккупантов в соцсети сообщают, что террорист был убит в районе шахты "6/7" в Горловке. Тело боевика отправят для захоронения в РФ.

Убитый террорист

Убитый террорист

Скриншот

Соцсети террориста

Соцсети террориста

Скриншот

На Донбассе ликвидировали российского террориста. Фото

Скриншот

Соцсети террориста

Соцсети террориста

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Донбасс
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
8
Смешно
5
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
На сайте РусВесна есть информация о нём за 13 число, так что чушкари кастрюляголовые вы никого не удевили.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Куралесов Вася
Куралесов Вася
гражданская вайна епта...буряты-шахтеры и бармалеи-трактористы...ты на мая земля пришел!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги