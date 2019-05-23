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На Донбассе ликвидировали предателя Украины: фото террориста

7.2тЧитать материал на украинском

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе убили террориста "ДНР" Роман Беленко "Треху". Он был уроженцем города Донецк.

Силы ООС ликвидировали перебежчика 18 мая, сообщается на странице офицера ВСУ Анатолия Штефана (Штирлица) в Facebook.

Согласно сообщениям боевиков в соцсетях, предатель Украины погиб во время обстрела позиций. Ему был 41 год. При жизни Беленко активно постил в интернете свои фото с войны и не скрывал, что воюет на стороне оккупантов Украины.

Новости
На Донбассе ликвидировали троих террористов: фото "бригады-200"
Роман Беленко

Роман Беленко

Facebook Анатолия Штефана

Роман Беленко

Роман Беленко

Facebook Анатолия Штефана

Роман Беленко

Роман Беленко

Facebook Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая около 21:00 силы ООС уничтожили выстрелом из ПТРК укрепленную огневую позицию пулемета НСВ-12,7 "Утес" террористов "ДНР".

Ранее украинские защитники из 24-ой бригады имени Короля Данила успешно уничтожили БМП противника в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

17 мая бойцы 54-ой механизированной бригады ВСУ ликвидировали и вывели из строя 21 единицу боевой и колесной техники противника под Первомайском в оккупированной Луганской области.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
ДНР
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