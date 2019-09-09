На Донбассе ликвидировали молодого террориста "ДНР": опубликованы фото

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил ликвидировали террориста Виталия Завалишина.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он опубликовал данные и фото убитых (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

"200-ая бригада. 8 сентября 2019 года. Завалишин Виталий. Обстоятельства требуют уточнения", – сообщил военный.

Согласно данным на сайте "Миротворец", погибший террорист родился 7 июня 1993 года и проживал в Чистякове (Торез).

Погибший боевик

Погибший боевик Виталий Завалишин

Погибший боевик Виталий Завалишин

Погибший на Донбассе боевик

Погибший боевик

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Как сообщал OBOZREVATEL:

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил ликвидировали террориста Эдуарда Иванова по прозвищу "Дюха".

В зоне проведения ООС погиб террорист "ДНР" Богдан Сотник по прозвищу "Кайот".

Анатолий Штефан сообщил, что в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе были ликвидированы два террориста "ДНР".

Также в зоне проведения ООС на Донбассе был ликвидирован террорист "ДНР" Олег Резников.

Кроме того, террорист "ЛНР" Александр Куринный скончался при неизвестных обстоятельствах на Донбассе.

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