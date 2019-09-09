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10 сентября • обновлено в 06:37
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На Донбассе ликвидировали молодого террориста "ДНР": опубликованы фото

9.1т Читать материал на украинском

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил ликвидировали террориста Виталия Завалишина.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он опубликовал данные и фото убитых (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

"200-ая бригада. 8 сентября 2019 года. Завалишин Виталий. Обстоятельства требуют уточнения", – сообщил военный.

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Согласно данным на сайте "Миротворец", погибший террорист родился 7 июня 1993 года и проживал в Чистякове (Торез).

Погибший боевик

Погибший боевик

Погибший боевик Виталий Завалишин

Погибший боевик Виталий Завалишин

Погибший боевик Виталий Завалишин

Погибший боевик Виталий Завалишин

Погибший на Донбассе боевик

Погибший на Донбассе боевик

Погибший боевик

Погибший боевик

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Донбасс терроризм
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ну вот, убили очередного молодого парня украинца, а этот у*бок Штырлиц чему-то радуется.
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lykin vasa
lykin vasa
теперь пусть сообщит про ...https://112.ua/ato/boeviki-vernuli-telo-pogibshego-boyca-batalona-azov-romana-romanenko-503528.html.. инфа ваша,а не просто болтуна ширлица.....
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