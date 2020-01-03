На Донбассе ликвидировали молодого предателя Украины: фото террориста

На Донбассе 3 января похоронили жителя Донецка Кирилла Суганя, который воевал на стороне "Л/ДНР".

Предателю Украины было 27 лет. Его фотографии опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан. Подробности гибели террориста неизвестны.

"01.01.20 Сугань Кирилл сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Всё будет Украина и победа за нами!" – написал офицер.

Кирилл Сугань

Кирилл Сугань

Кирилл Сугань

Кирилл Сугань

Кирилл Сугань

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в среду, 1 января, погиб украинский воин Юрий Сергеев ("Гудвин"). Произошло это в районе Золотого на Луганщине.

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