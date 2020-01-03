На Донбассе ликвидировали молодого предателя Украины: фото террориста

На Донбассе 3 января похоронили жителя Донецка Кирилла Суганя, который воевал на стороне "Л/ДНР".
Предателю Украины было 27 лет. Его фотографии опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан. Подробности гибели террориста неизвестны.
"01.01.20 Сугань Кирилл сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Всё будет Украина и победа за нами!" – написал офицер.
Кирилл Сугань
Кирилл Сугань
Кирилл Сугань
Кирилл Сугань
Кирилл Сугань
Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в среду, 1 января, погиб украинский воин Юрий Сергеев ("Гудвин"). Произошло это в районе Золотого на Луганщине.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.