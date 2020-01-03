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3 января • обновлено в 19:52
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На Донбассе ликвидировали молодого предателя Украины: фото террориста

5.2т
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На Донбассе 3 января похоронили жителя Донецка Кирилла Суганя, который воевал на стороне "Л/ДНР".

Предателю Украины было 27 лет. Его фотографии опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан. Подробности гибели террориста неизвестны.

"01.01.20 Сугань Кирилл сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Всё будет Украина и победа за нами!" – написал офицер.

Новости
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Кирилл Сугань

Кирилл Сугань

Кирилл Сугань

Кирилл Сугань

Кирилл Сугань

Кирилл Сугань

Кирилл Сугань

Кирилл Сугань

Кирилл Сугань

Кирилл Сугань

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в среду, 1 января, погиб украинский воин Юрий Сергеев ("Гудвин"). Произошло это в районе Золотого на Луганщине.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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Букет Красивый
Букет Красивый
Слава Новороссии!!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, почему разговаривать на рууском языке на Украине можно, а петь по-русски нельзя? вы ипануты, или где?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
За неделю на Донбассе подохло 18-200 и 22-300 ВСУшников потери группировки Север за неделю 7-200 11-300 все Небоевые.
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