Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Донбассе ликвидировали известного террориста "Хантера". Фото

1.6т Читать материал на украинском

В сети опубликовали данные ликвидированного на Донбассе террориста Алексея Кривошеева по кличке "Хантер".

Об этом в Facebook опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).

"200-ая бригада. 22 июля в районе Авдеевской промзоне погиб Алексей Кривошеев", – говорится в сообщении.

Новости
Путин дал отмашку? "Л/ДНР" полностью прекратили обстрел Донбасса

На сайте "Миротворец" сказано, что Кривошеев выдавал себя за гражданина Беларуси, но является уроженцем Херсонской области. На стороне террористов был с 2014 года, где его наградили медалью "За оборону Славянска". В июле 2015 году имел конфликт с "МГБ ДНР".

Убитый террорист

Убитый террорист

Убитый террорист

Убитый террорист

На Донбассе ликвидировали известного террориста "Хантера". Фото
На Донбассе ликвидировали известного террориста "Хантера". Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля был ликвидирован боевик так называемой "5-й омсбр" "ДНР" Дмитрий "Сим" Латыш, 1984 года рождения.

Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал фото и назвал имена трех террористов, пополнивших "бригаду 200" на Донбассе.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Донбасс террористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
3
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Hartman Martha
Hartman Martha
Google платить $ 130 дoо $ 180 за годину для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи три місяці тому і заробив $ 8735 в перший тиждень цієї угоди. Ця робота дійсно неймовірна і дає мені велику частку доходу щодня. Я впевнений, що ви отримаєте найкращий результат. Докладніше тут ....... ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ www.CashClub5.COM
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel