На Донбассе ликвидировали известного террориста "Хантера". Фото

В сети опубликовали данные ликвидированного на Донбассе террориста Алексея Кривошеева по кличке "Хантер".

Об этом в Facebook опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).

"200-ая бригада. 22 июля в районе Авдеевской промзоне погиб Алексей Кривошеев", – говорится в сообщении.

На сайте "Миротворец" сказано, что Кривошеев выдавал себя за гражданина Беларуси, но является уроженцем Херсонской области. На стороне террористов был с 2014 года, где его наградили медалью "За оборону Славянска". В июле 2015 году имел конфликт с "МГБ ДНР".

Убитый террорист

Убитый террорист

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля был ликвидирован боевик так называемой "5-й омсбр" "ДНР" Дмитрий "Сим" Латыш, 1984 года рождения.

Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал фото и назвал имена трех террористов, пополнивших "бригаду 200" на Донбассе.

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