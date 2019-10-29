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29 октября • обновлено в 18:42
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На Донбассе ликвидировали двух молодых террористов "ДНР": фотофакт

1.7т Читать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе были ликвидированы два террориста "Л/ДНР".

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Necro Mancer, опубликовав фото предателей Украины (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, 27 октября были уничтожены Денис (Няня) Нянченко и Богдан (Бодя) Кучерук. Оба террориста родились в Макеевке Донецкой области. Подробностей об обстоятельствах гибели блогер не сообщил.

Новости
"Малыш" все: на Донбассе ликвидировали главаря "ДНР". Фото
На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"

Twitter Necro Mancer

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"

Twitter Necro Mancer

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"

Twitter Necro Mancer

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"

Twitter Necro Mancer

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"

Twitter Necro Mancer

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"

Twitter Necro Mancer

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"

Twitter Necro Mancer

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"

Twitter Necro Mancer

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о ликвидации на Донбассе террориста Максима "Мрака" Шишова.

ВСУ уничтожили троих наемников Путина. Также стало известно, что в Москве скончался террорист "ЛНР" Вадим Смоляниченко с позывным "КамАЗ".

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс
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Slivka Pishti
Slivka Pishti
Молоді, симпатичні хлопці з українськими фаміліями,і померти за якийсь "русский мир".Невкладається в голові.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Slivka Pishti, ПОВЕРИЛ?
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