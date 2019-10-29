На Донбассе ликвидировали двух молодых террористов "ДНР": фотофакт

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе были ликвидированы два террориста "Л/ДНР".
Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Necro Mancer, опубликовав фото предателей Украины (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, 27 октября были уничтожены Денис (Няня) Нянченко и Богдан (Бодя) Кучерук. Оба террориста родились в Макеевке Донецкой области. Подробностей об обстоятельствах гибели блогер не сообщил.
На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"
Twitter Necro Mancer
На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"
Twitter Necro Mancer
На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"
Twitter Necro Mancer
На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"
Twitter Necro Mancer
На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"
Twitter Necro Mancer
На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"
Twitter Necro Mancer
На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"
Twitter Necro Mancer
На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР"
Twitter Necro Mancer
Нянченко Денис Леонидович "Няня" (Макеевка, 04/09/90) стал #груз200 27/10/19 (обстоятельства требуют уточнения) https://t.co/Ql1EQMvC4K #1ак #роа pic.twitter.com/P3xuPagBoU— Necro Mancer (@666_mancer) October 29, 2019
Кучерук Богдан Михайлович "Бодя" (Макеевка, 15/06/96) стал #груз200 27/10/19 (обстоятельства требуют уточнения) #роа pic.twitter.com/O8BxIcfscJ— Necro Mancer (@666_mancer) October 29, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о ликвидации на Донбассе террориста Максима "Мрака" Шишова.
ВСУ уничтожили троих наемников Путина. Также стало известно, что в Москве скончался террорист "ЛНР" Вадим Смоляниченко с позывным "КамАЗ".
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