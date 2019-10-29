На Донбассе ликвидировали двух молодых террористов "ДНР": фотофакт

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе были ликвидированы два террориста "Л/ДНР".

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Necro Mancer, опубликовав фото предателей Украины (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, 27 октября были уничтожены Денис (Няня) Нянченко и Богдан (Бодя) Кучерук. Оба террориста родились в Макеевке Донецкой области. Подробностей об обстоятельствах гибели блогер не сообщил.

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР" Twitter Necro Mancer

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР" Twitter Necro Mancer

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР" Twitter Necro Mancer

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР" Twitter Necro Mancer

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР" Twitter Necro Mancer

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР" Twitter Necro Mancer

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР" Twitter Necro Mancer

На Донбассе ликвидировали 2 террористов "ДНР" Twitter Necro Mancer

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о ликвидации на Донбассе террориста Максима "Мрака" Шишова.

ВСУ уничтожили троих наемников Путина. Также стало известно, что в Москве скончался террорист "ЛНР" Вадим Смоляниченко с позывным "КамАЗ".

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