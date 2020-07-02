На Донбассе ликвидировали двоих террористов "ДНР". Фото

В зоне боевых действий на Донбассе ликвидированы два террориста "ДНР" – 25-летний Владислав Загородный и 41-летний Юрий Морозов ("Январь") из Харцызска.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирилц). По его данным, Загородный был убит 1 июля, а Морозов – еще 26 июня.

"Владислав Загородный и Юрий Морозов "Январь" пошли на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей", – отметил защитник Украины.

Боевик "ДНР" Владислав Загородный Telegram-канал Анатолия Штефана

Террорист был ликвидирован 1 июля Telegram-канал Анатолия Штефана

Отметим, что Морозов числился в базе военных преступников на сайте "Миротворец". Там отмечается, что он воевал против Украины в составе подразделения ликвидированного главаря террористов "ДНР" Арсена Павлова ("Моторолы") и женился под Иловайском.

В одном из сообществ пособников оккупантов отметили, что боевик "Январь" якобы погиб при подходе к своей позиции в результате выстрела из миномета. Вместе с ним погиб еще один террорист по имени Александр.

Террорист Юрий "Январь" Морозов Telegram-канал Анатолия Штефана

Оккупант Морозов (слева) Telegram-канал Анатолия Штефана

Сообщение об обстоятельствах гибели оккупанта из подразделения "Моторолы" Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля российские террористы "Л/ДНР" понесли потери в количестве шести человек убитыми и троих ранеными. Четверо оккупантов погибли в результате подрыва боекомплекта в одном из блиндажей. Кроме того, боевики лишились и одного грузовика УРАЛ.