На Донбассе ликвидировали боевиков "Беркута" и "Призрака". Фото террористов

В сети показали фото ликвидированных террористов "Л/ДНР", которые воевали против Украины на Донбассе.

Снимками в Telegram поделился офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). 27 апреля, по его данным, был убит проживающий в Луганской области Дмитрий Аксенов (позывной "Аксен").

Террористы на Донбассе myrotvorets.center

"Миротворец" пишет, что террорист родился 03.01.1991. Он был "добровольцем" батальона "ЛНР" "Призрак".

Дмитрий Аксенов myrotvorets.center

Страница Дмитрия Аксенова в соцсети

Дмитрий Аксенов myrotvorets.center

myrotvorets.center

4 апреля умер террорист Роман Исаев. Как пишет "Миротворец", он проходил по документам учета личного состава 3-й ОМСБр "Беркут" (в/ч 08803) "ДНР" за октябрь 2014-го.

Роман Исаев myrotvorets.center

Соединение было создано 16 октября 2014 года как 3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут" с пунктом постоянной дислокации в Горловке на основе слияния Горловского 3-го МСБ, Енакиевского 2-го МСБ, Макеевского МСБ ("Меч").

Роман Исаев myrotvorets.center

Террорист родился 31.01.1984 и проживал в Донецкой области.

Роман Исаев

Роман Исаев

Как писал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе 29 апреля. Один украинский защитник получил боевое травмирование. Днем ранее ВСУ ранили двух боевиков.

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