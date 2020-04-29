На Донбассе ликвидировали боевиков "Беркута" и "Призрака". Фото террористов

В сети показали фото ликвидированных террористов "Л/ДНР", которые воевали против Украины на Донбассе.
Снимками в Telegram поделился офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). 27 апреля, по его данным, был убит проживающий в Луганской области Дмитрий Аксенов (позывной "Аксен").
Террористы на Донбассе
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"Миротворец" пишет, что террорист родился 03.01.1991. Он был "добровольцем" батальона "ЛНР" "Призрак".
Дмитрий Аксенов
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Страница Дмитрия Аксенова в соцсети
Дмитрий Аксенов
myrotvorets.center
myrotvorets.center
4 апреля умер террорист Роман Исаев. Как пишет "Миротворец", он проходил по документам учета личного состава 3-й ОМСБр "Беркут" (в/ч 08803) "ДНР" за октябрь 2014-го.
Роман Исаев
myrotvorets.center
Соединение было создано 16 октября 2014 года как 3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут" с пунктом постоянной дислокации в Горловке на основе слияния Горловского 3-го МСБ, Енакиевского 2-го МСБ, Макеевского МСБ ("Меч").
Роман Исаев
myrotvorets.center
Террорист родился 31.01.1984 и проживал в Донецкой области.
Роман Исаев
Роман Исаев
Как писал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе 29 апреля. Один украинский защитник получил боевое травмирование. Днем ранее ВСУ ранили двух боевиков.
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