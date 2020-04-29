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29 апреля • обновлено в 22:26
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На Донбассе ликвидировали боевиков "Беркута" и "Призрака". Фото террористов

1.1т
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В сети показали фото ликвидированных террористов "Л/ДНР", которые воевали против Украины на Донбассе.

Снимками в Telegram поделился офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). 27 апреля, по его данным, был убит проживающий в Луганской области Дмитрий Аксенов (позывной "Аксен").

Террористы на Донбассе

Террористы на Донбассе

myrotvorets.center

"Миротворец" пишет, что террорист родился 03.01.1991. Он был "добровольцем" батальона "ЛНР" "Призрак".

Дмитрий Аксенов

Дмитрий Аксенов

myrotvorets.center

Страница Дмитрия Аксенова в соцсети

Страница Дмитрия Аксенова в соцсети

Дмитрий Аксенов

Дмитрий Аксенов

myrotvorets.center

На Донбассе ликвидировали боевиков "Беркута" и "Призрака". Фото террористов

myrotvorets.center

На Донбассе ликвидировали боевиков "Беркута" и "Призрака". Фото террористов

4 апреля умер террорист Роман Исаев. Как пишет "Миротворец", он проходил по документам учета личного состава 3-й ОМСБр "Беркут" (в/ч 08803) "ДНР" за октябрь 2014-го.

Роман Исаев

Роман Исаев

myrotvorets.center

Соединение было создано 16 октября 2014 года как 3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут" с пунктом постоянной дислокации в Горловке на основе слияния Горловского 3-го МСБ, Енакиевского 2-го МСБ, Макеевского МСБ ("Меч").

Роман Исаев

Роман Исаев

myrotvorets.center

Террорист родился 31.01.1984 и проживал в Донецкой области.

Роман Исаев

Роман Исаев

Роман Исаев

Роман Исаев

Как писал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе 29 апреля. Один украинский защитник получил боевое травмирование. Днем ранее ВСУ ранили двух боевиков.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
смерть фотографии террористы "ДНР" батальон "Донбасс" Новости ДНР Новости ЛНР Новости Донбасса
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Ну всё! Жди теперь литак у киевский гошпиталь!
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