Главная Новости
11 января • обновлено в 08:13
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Донбассе "Л/ДНР" дерзко напали на украинских воинов: трое раненых

493
Читать материал на украинском

На Донбассе в результате вражеских обстрелов три военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Как сообщает пресс-центр ОС, противник 13 раз нарушил режим прекращения огня. Для этого были применены запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Новости
Ситуация на Донбассе стабилизировалась после разведения: офицер ООС

ООС на Донбассе

ООС на Донбассе

По словам украинских военных, обстрелы велись неподалеку Марьинки, Невельського, трижды возле населенного пункта Водяное и рядом с Новотроицким. Также зафиксировали четыре обстрела вблизи населенного пункта Орехово, неподалеку Луганского, в районе населенного пункта Южный. При этом рядом с Новотошковским боевики выпустили 5 мин.

От начала этих суток, 11 января, российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 9 января, российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один военнослужащий ООС, еще один был ранен.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Каждый день праздник какой-то, шмаки рагу из ВСУшного гав-на.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
К началу недели, нужно готовить новый борт с ВСУшными обрубками.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Видать эти с аэропорта,что захватили.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги