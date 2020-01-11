На Донбассе "Л/ДНР" дерзко напали на украинских воинов: трое раненых

На Донбассе в результате вражеских обстрелов три военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Как сообщает пресс-центр ОС, противник 13 раз нарушил режим прекращения огня. Для этого были применены запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

ООС на Донбассе

По словам украинских военных, обстрелы велись неподалеку Марьинки, Невельського, трижды возле населенного пункта Водяное и рядом с Новотроицким. Также зафиксировали четыре обстрела вблизи населенного пункта Орехово, неподалеку Луганского, в районе населенного пункта Южный. При этом рядом с Новотошковским боевики выпустили 5 мин.

От начала этих суток, 11 января, российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 9 января, российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один военнослужащий ООС, еще один был ранен.

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