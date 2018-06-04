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На Донбассе используют оружие России: Путин сделал заявление

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Глава РФ Владимир Путин признал, что в зоне проведения ООС на Донбассе террористы "Л/ДНР" используют российское оружие.

Как передает "Интерфакс", об этом Путин сказал в интервью австрийской телерадиокомпании ORF, комментируя слова журналиста о том, что малазийский Boeing был сбит российской ракетой.

"Они все используют оружие советского и российского производства. Стрелковое оружие, авиация, комплексы борьбы с авиацией - все российского производства", - сказал президент РФ.

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При этом Путин также заявил, что российское оружие используют не только террористы, но и якобы украинские военнослужащие.

Как сообщал OBOZREVATEL, также накануне Путин рассказал об условиях возвращения Крыма Украине.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Владимир Путин
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
О бля а мы и не знали , ну жди тварь ботоксная пулю рашистскую тебе между рог.
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