На Донбассе используют оружие России: Путин сделал заявление

Глава РФ Владимир Путин признал, что в зоне проведения ООС на Донбассе террористы "Л/ДНР" используют российское оружие.

Как передает "Интерфакс", об этом Путин сказал в интервью австрийской телерадиокомпании ORF, комментируя слова журналиста о том, что малазийский Boeing был сбит российской ракетой.

"Они все используют оружие советского и российского производства. Стрелковое оружие, авиация, комплексы борьбы с авиацией - все российского производства", - сказал президент РФ.

При этом Путин также заявил, что российское оружие используют не только террористы, но и якобы украинские военнослужащие.

Как сообщал OBOZREVATEL, также накануне Путин рассказал об условиях возвращения Крыма Украине.