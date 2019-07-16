ВСУ истребляют террористов на Донбассе: АТОшник раскрыл тактику

Существенный рост потерь в российско-оккупационных войсках связан с рядом объективных причин, одна из которых – увеличение количества обстрелов позиций украинской армии.

"Они начали более активно действовать. Если в прошлом году у нас были дни, когда было по 5-10 обстрелов, то за последние недели у нас и 25, и 30, и 40 обстрелов в день", – рассказал в блоге OBOZREVATEL офицер запаса, блогер, журналист Мирослав Гай.

"И это не остается без наказания с нашей стороны", – заметил он.

Колонна танков ВСУ, иллюстрация Експрес

По словам офицера, несмотря на то, что украинские военнослужащие, в отличие от "армии" оккупантов, не применяют запрещенных Минскими договоренностями вооружений, они имеют преимущество благодаря высокому уровню подготовки личного состава, их профессионализму и применению современных методов разведки.

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"У нас большой прогресс в работе снайперских пар, ПТУРщиков. Украинцы также очень сильно развили разные способы разведки, в частности, использование беспилотных аппаратов, контрбатарейных радаров, которые нам предоставили американцы. Кстати, они дают возможность очень быстро и с точностью до метра обнаруживать место, откуда ведется огонь. Кроме того, на протяжении этих лет мы очень хорошо выучили тактику россиян и боевиков", – рассказал он.

Гай добавил: украинские военнослужащие постоянно работают над повышением своего профессионализма, участвуя не только непосредственно в боевых действиях, но и в отрабатывании навыков на полигонах и во время учений, в том числе международных.

"Украинская армия постоянно повышает свое мастерство и имеет возможность малыми средствами очень эффективно реагировать на обстрелы из оружия, которое должно было бы давать противнику преимущество", – подчеркнул офицер.

Как писал OBOZREVATEL, один из экс-главарей "ДНР" Игорь Гиркин заявил: "С начала мая месяца и по сегодняшний день на Донбассе идет бойня. За эти два месяца средние потери "корпусов" в 3-4 раза превышают средние потери в течении всего предыдущего года".

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