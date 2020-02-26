Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на оккупированных территориях Донбасса и Крыма около 500 украинцев пропали без вести.

Тревожную статистику он озвучил в кулуарах форума Age of Crimea Forum 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, пишет "Украинская правда".

"Есть серьезная проблема с тем, что часть людей, семьи которых еще верят в то, что они еще находятся за решеткой, надо проверить это на точность. Мы считаем где-то до 500 человек, пропавших без вести", – поделился министр.

На Донбассе и в Крыму пропали безвести полтысячи украинцев РБК-Украина

"Именно поэтому мы требуем, чтобы к оккупированным территориям был допущен Красный Крест, который должен проверить, кто из этих людей действительно находится за решеткой, а кто, к сожалению, уже никогда не сможет вернуться к своим семьям", – отметил Пристайко.

По словам главы МИД, люди которые находятся за решеткой, делятся на 3 части: с территории оккупированного Крыма, с оккупированной территории материковой Украины и те, кто находится в тюрьмах РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму показали активистов, которые пропали без вести за годы оккупации полуострова.

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