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26 февраля • обновлено в 16:44
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На Донбассе и в Крыму пропали безвести сотни украинцев – Пристайко

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на оккупированных территориях Донбасса и Крыма около 500 украинцев пропали без вести.

Тревожную статистику он озвучил в кулуарах форума Age of Crimea Forum 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, пишет "Украинская правда".

"Есть серьезная проблема с тем, что часть людей, семьи которых еще верят в то, что они еще находятся за решеткой, надо проверить это на точность. Мы считаем где-то до 500 человек, пропавших без вести", – поделился министр.

На Донбассе и в Крыму пропали безвести полтысячи украинцев

На Донбассе и в Крыму пропали безвести полтысячи украинцев

РБК-Украина

"Именно поэтому мы требуем, чтобы к оккупированным территориям был допущен Красный Крест, который должен проверить, кто из этих людей действительно находится за решеткой, а кто, к сожалению, уже никогда не сможет вернуться к своим семьям", – отметил Пристайко.

По словам главы МИД, люди которые находятся за решеткой, делятся на 3 части: с территории оккупированного Крыма, с оккупированной территории материковой Украины и те, кто находится в тюрьмах РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму показали активистов, которые пропали без вести за годы оккупации полуострова.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Аннексия Крыма
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Скaжy бoльше в Kpымy, нa Дoнбaccе, в Хapькoве, Лoндoне и Пapиже пpoпaлo бoльше 500 челoвек и пoгиблo бoльше 13000. А вcе пoчемy, a пoтoмy чтo идет гpaждaнcкaя вoйнa нa Дoнбaccе.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-одна нашлась
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Громозека Иван
Громозека Иван
А ещё ГШ ВСУ как-то упоминал об около 7 тыс. дизертиров в 2014 году, их наверное тоже закопали втихаря
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