На Донбассе героически погиб украинский десантник: опубликовано фото

В пятницу, 29 марта, в зоне проведения ООС погиб десантник из Черновцов Дмитрий Костенюк.

Как сообщает командование десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины на странице в Facebook, военный был ранен на Мариупольском направлении вследствие обстрела российско-террористическими группировками из запрещенного вооружения — 120 миллиметровых минометов.

Он умер в результате полученных осколочных ранений. "За жизнь десантника военные врачи боролись до последнего", — сказано в сообщении.

Дмитрий Костенюк facebook.com/Memorybook.org.ua

Дмитрий Костенюк facebook.com/Memorybook.org.ua

Как отмечается на Facebook-странице "Книга памяти павших за Украину", у Костенюка остались двое несовершеннолетних детей.

"Ушел из жизни человек, который боролся за Украину, был патриотом своей Родины, настоящим воином", — вспоминают о погибшем боевые товарищи.

Еще один десантник 29 марта получил огнестрельного-осколочные ранения. Его состояние стабильное.

"Командование десантно-штурмовых войск ВСУ и военной части выражает соболезнования родным и близким погибшего солдата Костенюка Дмитрия Степановича", — сказано в посте.

Напомним, 28 марта российские оккупационные войска семь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. Потерь среди украинских защитников не было. Ответным огнем трех оккупантов ранило.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ранее в Луганской области боевая группа К-2 с 54-й бригады полностью уничтожила командный пункт террористов.

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