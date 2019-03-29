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На Донбассе героически погиб украинский десантник: опубликовано фото

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В пятницу, 29 марта, в зоне проведения ООС погиб десантник из Черновцов Дмитрий Костенюк.

Как сообщает командование десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины на странице в Facebook, военный был ранен на Мариупольском направлении вследствие обстрела российско-террористическими группировками из запрещенного вооружения — 120 миллиметровых минометов.

Он умер в результате полученных осколочных ранений. "За жизнь десантника военные врачи боролись до последнего", — сказано в сообщении.

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Дмитрий Костенюк

Дмитрий Костенюк

facebook.com/Memorybook.org.ua

Дмитрий Костенюк

Дмитрий Костенюк

facebook.com/Memorybook.org.ua

Как отмечается на Facebook-странице "Книга памяти павших за Украину", у Костенюка остались двое несовершеннолетних детей.

"Ушел из жизни человек, который боролся за Украину, был патриотом своей Родины, настоящим воином", — вспоминают о погибшем боевые товарищи.

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Еще один десантник 29 марта получил огнестрельного-осколочные ранения. Его состояние стабильное.

"Командование десантно-штурмовых войск ВСУ и военной части выражает соболезнования родным и близким погибшего солдата Костенюка Дмитрия Степановича", — сказано в посте.

На Донбассе героически погиб украинский десантник: опубликовано фото

Напомним, 28 марта российские оккупационные войска семь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. Потерь среди украинских защитников не было. Ответным огнем трех оккупантов ранило.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ранее в Луганской области боевая группа К-2 с 54-й бригады полностью уничтожила командный пункт террористов.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаООСВооруженные силы Украинысмертьфотографии
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