"На Донбассе геноцид!" Осужденный в Украине "ихтамнет" заступился за Путина

Осужденный в Украине за терроризм гражданин России Алексей Седиков оправдал игнорирование президентом своей страны Владимиром Путиным вопроса обмена пленными.

Более того, он не увидел ничего предосудительного в том, что кремлевская пропаганда провоцирует участие россиян в войне на востоке Украины. Своими размышлениями об этом он поделился в интервью "Новой газете".

В частности, Седиков признался в том, что и сам решил ехать на Донбасс после просмотра новостей на пропагандистском канале "Россия 24". Он категорически отрицает факт того, что прибыл с оружием в руках на территорию чужого государства.

"На какой чужой территории? Если люди с территории Донбасса больше не хотели жить в этой стране и захотели отделиться, это не дает право Украине их уничтожать. Мирных граждан никто не давал право убивать, сносить их дома. Любая война несет с собой потери мирных граждан. Любая война. Но при всем этом, когда целенаправленно идет уничтожение мирных граждан, это совершенно другое. Я считаю, что это был геноцид, и до сих пор он происходит", — с уверенностью высказался террорист.

Алексей Седиков "Новая газета"

При этом Седикова совершенно не смущает, что его родная страна практически отказалась от него и не пытается вытащить из тюрьмы, куда он попал за оккупацию чужой территории.

"Вы понимаете, что меня здесь нет? Вы же понимаете, о чем я говорю? Ну, меня же сюда никто не посылал", — говорит осужденный боевик.

Более того, он выразил уверенность в том, что Россия якобы пытается вытащить своих пленных из украинских тюрем и делает для этого все возможное через трехстороннюю группу в Минске.

Заверения журналистки в том, что это совершенно не соответствует действительности, нисколько не повлияли на мнение Седикова.

"Смотрите, пункт 6 минских договоренностей гласит, что люди, подлежащие обмену, — это непосредственные участники конфликта, то есть те, кто был на Донбассе и участвовал в военных действиях. А Украина хочет нас поменять на своих политузников, которых в Донбассе-то и не было! Это ж неправильно!" — продолжил он оправдывать безразличие страны-агрессора к своим солдатам, оказавшимся в плену.

Что касается конкретно Путина, то с него Седиков также полностью снял ответственность за судьбу оккупантов, руководствующихся его приказаниями как верховного главнокомандующего. Террорист убежден, что для обмена пленными нужна свободная воля двух президентов, а Путин, по его словам, не хочет вести переговоры с украинским лидером.

"Он не считает нужным разговаривать с Петром Алексеевичем, который нарушает все договоренности, делает все, чтобы ухудшить наши отношения и даже сейчас пытается во всем обвинить Россию. Нищета в Украине — виновата Россия, все, что происходит, — виновата Россия", — возмутился террорист.

Алексей Седиков "Новая газета"

"Что мне моя жизнь! Придет время, захотят меня поменять — поменяют, не захотят — значит, буду ждать", — добавил он.

На ремарку журналистки о том, что в вопросе обмена своих пленных на чужих для Путина не должно быть ничего сложного, Седиков также ответил возражением. Он сказал, что политика может быть дороже человека. "И при чем тут Владимир Владимирович? Он же не может быть причастен ко всему", — подытожил одураченный кремлевской пропагандой оккупант.

Алексей Седиков KP.UA

Как сообщал OBOZREVATEL:

Седиков признал, что военных его страны отправляют для участия в войне на Донбассе вполне официально под видом командировки. Каждый оккупант, по его словам, дает на это свое согласие.

В августе 2018 года Седиков попросил президента РФ Владимира Путина обменять его на одного из украинских политзаключенных.

В январе он написал Путину письмо, в котором вновь попросил обменять себя на украинцев, незаконно удерживаемых в стране-агрессоре.

Седиков был взят украинскими военными в плен в июле 2016 года на Донбассе близ Троицкого. В 2017 году его признали виновным в террористической деятельности и приговорили к 11 годам тюрьмы. Он есть в списке россиян, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся