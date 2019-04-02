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"На Донбассе геноцид!" Осужденный в Украине "ихтамнет" заступился за Путина

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Осужденный в Украине за терроризм гражданин России Алексей Седиков оправдал игнорирование президентом своей страны Владимиром Путиным вопроса обмена пленными.

Более того, он не увидел ничего предосудительного в том, что кремлевская пропаганда провоцирует участие россиян в войне на востоке Украины. Своими размышлениями об этом он поделился в интервью "Новой газете".

В частности, Седиков признался в том, что и сам решил ехать на Донбасс после просмотра новостей на пропагандистском канале "Россия 24". Он категорически отрицает факт того, что прибыл с оружием в руках на территорию чужого государства.

"На какой чужой территории? Если люди с территории Донбасса больше не хотели жить в этой стране и захотели отделиться, это не дает право Украине их уничтожать. Мирных граждан никто не давал право убивать, сносить их дома. Любая война несет с собой потери мирных граждан. Любая война. Но при всем этом, когда целенаправленно идет уничтожение мирных граждан, это совершенно другое. Я считаю, что это был геноцид, и до сих пор он происходит", — с уверенностью высказался террорист.

Алексей Седиков

Алексей Седиков

"Новая газета"

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При этом Седикова совершенно не смущает, что его родная страна практически отказалась от него и не пытается вытащить из тюрьмы, куда он попал за оккупацию чужой территории.

"Вы понимаете, что меня здесь нет? Вы же понимаете, о чем я говорю? Ну, меня же сюда никто не посылал", — говорит осужденный боевик.

Более того, он выразил уверенность в том, что Россия якобы пытается вытащить своих пленных из украинских тюрем и делает для этого все возможное через трехстороннюю группу в Минске.

Заверения журналистки в том, что это совершенно не соответствует действительности, нисколько не повлияли на мнение Седикова.

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"Смотрите, пункт 6 минских договоренностей гласит, что люди, подлежащие обмену, — это непосредственные участники конфликта, то есть те, кто был на Донбассе и участвовал в военных действиях. А Украина хочет нас поменять на своих политузников, которых в Донбассе-то и не было! Это ж неправильно!" — продолжил он оправдывать безразличие страны-агрессора к своим солдатам, оказавшимся в плену.

Что касается конкретно Путина, то с него Седиков также полностью снял ответственность за судьбу оккупантов, руководствующихся его приказаниями как верховного главнокомандующего. Террорист убежден, что для обмена пленными нужна свободная воля двух президентов, а Путин, по его словам, не хочет вести переговоры с украинским лидером.

"Он не считает нужным разговаривать с Петром Алексеевичем, который нарушает все договоренности, делает все, чтобы ухудшить наши отношения и даже сейчас пытается во всем обвинить Россию. Нищета в Украине — виновата Россия, все, что происходит, — виновата Россия", — возмутился террорист.

Алексей Седиков

Алексей Седиков

"Новая газета"

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"Что мне моя жизнь! Придет время, захотят меня поменять — поменяют, не захотят — значит, буду ждать", — добавил он.

На ремарку журналистки о том, что в вопросе обмена своих пленных на чужих для Путина не должно быть ничего сложного, Седиков также ответил возражением. Он сказал, что политика может быть дороже человека. "И при чем тут Владимир Владимирович? Он же не может быть причастен ко всему", — подытожил одураченный кремлевской пропагандой оккупант.

Алексей Седиков

Алексей Седиков

KP.UA

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Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
не гони, жди, скоро мы тебя выкупим у продажных гадов
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
А какое отношение имеет Путин к обмену пленными?
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
КАРПАТСЬКИЙ Вовк, так и я о том же!
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Khruslov Alexey, теке саме як ти до укр. сайту.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
во бля упоротый ватан,таких ублюдков только уничтожать
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, Крым рядом, иди уничтожай. Ты из щели своей мамки пятый год вылезти не можешь
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