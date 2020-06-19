На Донбассе двое воинов ВСУ ранены разрывом мины, – штаб ООС
Двое воинов ВСУ ранены разрывом мины
В пятницу, 19 июня, двое военнослужащих Объединенных сил на Донбассе получили ранения в результате разрыва мины.
Как сообщил в Facebook пресс-центр ООС, это произошло во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское.
Бойцам оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Скрин Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбасе в результате снайперского огня 18 июня погиб старший солдат Богдан Коваленко из 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.
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