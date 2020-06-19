На Донбассе двое воинов ВСУ ранены разрывом мины, – штаб ООС

В пятницу, 19 июня, двое военнослужащих Объединенных сил на Донбассе получили ранения в результате разрыва мины.

Как сообщил в Facebook пресс-центр ООС, это произошло во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское.

Бойцам оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбасе в результате снайперского огня 18 июня погиб старший солдат Богдан Коваленко из 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.