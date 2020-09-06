На Донбассе двое украинских военных подорвались на мине

Двое украинских военнослужащих погибли на Донбассе, подорвавшись на мине.

Как сообщил в Facebook пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток", во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне", двое военных из состава Объединенных сил подорвались на взрывном устройстве на минном поле противника.

Отмечается, что бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого.

Командование ОТГ "Восток" выразило соболезнования семьям погибших воинов.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 сентября вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел украинских позиций у Красногоровки, нарушив режим перемирия.

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