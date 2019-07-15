На Донбассе два экс-наемника "ДНР" перешли на сторону Украины

В Краматорске на Донбассе двое экс-наемников "ДНР" перешли на сторону Украины, добровольно сдавшись полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области в понедельник, 15 июля.

"В Краматорский отдел полиции обратились два местных жителя 1975 и 1979 рождения. Мужчины сообщили, что в мае 2014 года, поддавшись пропаганде, находились в рядах "служащих" так называемой "ДНР". Оба незаконно осуществляли контрольно-пропускной режим в районе Станкостроя в городе Краматорск. В их обязанности входили осмотр автотранспорта и проверка документов у водителей и пассажиров. В качестве оплаты – копейки и продукты питания", – рассказали правоохранители.

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Бывшие наемники рассказали, что после освобождения города тщательно скрывали информацию о своей работе на террористов.

"Сейчас в отношении участников незаконного вооруженного формирования начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", – сообщили в полиции.

Отмечается, что после того, как будет доказано, что на время пребывания в НВФ мужчины не совершали тяжких преступлений, они будут официально освобождены от уголовной ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командир минометного расчета террористов "ДНР" сдался правоохранителям в Бахмуте Донецкой области.

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