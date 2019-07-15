Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Донбассе два экс-наемника "ДНР" перешли на сторону Украины

1.2т Читать материал на украинском

В Краматорске на Донбассе двое экс-наемников "ДНР" перешли на сторону Украины, добровольно сдавшись полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области в понедельник, 15 июля.

"В Краматорский отдел полиции обратились два местных жителя 1975 и 1979 рождения. Мужчины сообщили, что в мае 2014 года, поддавшись пропаганде, находились в рядах "служащих" так называемой "ДНР". Оба незаконно осуществляли контрольно-пропускной режим в районе Станкостроя в городе Краматорск. В их обязанности входили осмотр автотранспорта и проверка документов у водителей и пассажиров. В качестве оплаты – копейки и продукты питания", – рассказали правоохранители.

Новости
Воевавший на Донбассе россиянин сам сдался украинской полиции

Экс-наемники "ДНР" перешли на сторону Украины

Экс-наемники "ДНР" перешли на сторону Украины

Прямий

Бывшие наемники рассказали, что после освобождения города тщательно скрывали информацию о своей работе на террористов.

"Сейчас в отношении участников незаконного вооруженного формирования начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", – сообщили в полиции.

Отмечается, что после того, как будет доказано, что на время пребывания в НВФ мужчины не совершали тяжких преступлений, они будут официально освобождены от уголовной ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командир минометного расчета террористов "ДНР" сдался правоохранителям в Бахмуте Донецкой области.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс ДНР Новости ДНР Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
3
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Климкин Ваня
Климкин Ваня
Что не сепары, то все стояли на пункте пропуска! И что, вот на это видутся?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel