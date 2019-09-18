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18 сентября • обновлено в 14:46
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На Донбассе дети избили пенсионера лопатой: шокирующее видео. 18+

1.2т Читать материал на украинском

В Мирногораде (Донецкая область) группа подростков избила пенсионера.

Нападавшими оказались четверо местных школьников, от 11 до 15 лет. Пострадавшим был 71-летний мужчина, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Малолетних злоумышленников вычислили по социальным сетям, где было опубликовано видео избиения пенсионера. На записи видно, что четверо подростков напали на старика, избивая его лейкой, лопатой и ногами.

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В ходе расследования, выяснилось, что это не первый "фильм" группы агрессивных подростков. На странице одного из хулиганов обнаружили видеозапись, сделанную в июне этого года. На ней эта же группа подростков избивает и обзывает школьника.

Факт избиения пенсионера внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре попали на видео издевательства школьниц над пенсионером.

Также в херсонской общеобразовательной школе №9 мать третьеклассника избила учительницу-пенсионерку на глазах у детей.

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Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украины дети ребенок насилие
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