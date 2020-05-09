На Донбассе чиновники "спрятали" землю от АТОшников и раздают депутатам – расследование

В Святогорске, Донецкая область, чиновники не выдают земельные участки участникам АТО, а готовят раздачу земли полицейским и семьям депутатов.

Как пишут "Новости Донбасса", Святогорская городской совет в 2016 году утвердил детальный план с резервацией 30 участков для АТОшников. Но местный депутат добился в суде решения об отмене плана, в результате чего проект отменили. В итоге в очереди на землю "зависли" 103 человека.

В горсовете утверждали, что другой земли нет, однако чиновники опубликовали 34 проекта решений по раздаче элитных участков – и в центре, возле леса и набережной. В этом списке только один участник АТО, который является местным полицейским. Также землю намерены выдать начальнику городского отдела полиции, родственникам бывшего нардепа и семьям местных депутатов.

Например, землю может получить например начальник Славянского отдела полиции Станислав Загурский. Также в списке есть Дмитрий Лотоцкий, ФИО которого полностью совпадает с еще одним правоохранителем – старшим оперуполномоченным Управления стратегических расследований в Донецкой области Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

Станислав Загурский

Также среди заявителей на получение земли значится Евгений Макаренко – бывший инспектор Краматорского отдела полиции, который живет в Дружковке. Его жена работает секретарем в Дружковском городском суде

Также среди в перечне заявителей на землю указана 70-летняя Людмила Каркуша, которая оказалась родственницей Полины Недавы, сестры бывшего нардепа Олега Недавы. Отец Полины и Олега – Анатолий Недава – вдобавок является депутатом Святогорского городского совета.

У Каркуши, согласно официальному реестру недвижимости, было две квартиры в оккупированном Енакиево, но в 2018 году она стала совладелицей трехкомнатной квартиры в Киеве. Вторым совладельцем квартиры значится ее сожитель (возможно муж) Виктор Устинов. Он тоже подал заявление на получение соседнего с Каркушей участка в городе.

Участки в Святогорске

Среди других заявителей есть Александр Деткин, гражданский муж депутатки Святогорского городского совета Натальи Киркач. Также получить землю хочет Дмитрий Мирошниченко брат жены местного депутата Вадима Овчаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области чиновники подали в суд на вдову героя АТО.