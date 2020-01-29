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29 января • обновлено в 08:17
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На Донбассе будет обострение: волонтеры указали на тревожный признак

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Обострение боевых действий на Донбассе, вероятно, будет усиливаться. На это указывает увеличение использования крупнокалиберного оружия со стороны российских оккупационных войск.

Такое мнение выразили волонтеры международной организации InformNapalm. Ситуация ухудшилась в течение последней недели.

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"Обратите внимание на новый отчет СММ ОБСЕ 22/2020 по 28 января. В нем видим выявления значительного количества артиллерийских систем и танков с нарушениями линии отвода на оккупированных территориях", – отметили волонтеры.

На Донбассе будет обострение: волонтеры указали на тревожный признак

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" ведут на Донбассе воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ОБСЕ
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семенов Александр
семенов Александр
Тревожным знаком ,по мнению волонтэрив ,является то ,что вместо катяхов в шароварах волонтерив, теперь появляется дристня .!!! А это как известно явный признак чэрговой пэрэмогы .
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
семенов Александр, срыгни нах ушлепок.
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