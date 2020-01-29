На Донбассе будет обострение: волонтеры указали на тревожный признак

Обострение боевых действий на Донбассе, вероятно, будет усиливаться. На это указывает увеличение использования крупнокалиберного оружия со стороны российских оккупационных войск.

Такое мнение выразили волонтеры международной организации InformNapalm. Ситуация ухудшилась в течение последней недели.

"Обратите внимание на новый отчет СММ ОБСЕ 22/2020 по 28 января. В нем видим выявления значительного количества артиллерийских систем и танков с нарушениями линии отвода на оккупированных территориях", – отметили волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" ведут на Донбассе воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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