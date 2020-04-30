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30 апреля • обновлено в 16:47
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На Донбассе более 2 тысяч российских офицеров и новейшие системы вооружения – командующий ООС

2.4т
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Сегодня на оккупированной части Донбасса находится более двух тысяч кадровых российских офицеров.

Как сообщил в интервью "Укринформу" командующий ООС Владимир Кравченко, основу руководящего и командного состава оккупационных войск составляют кадровые офицеры и генералы ВС РФ, которые на ротационной основе отправляются на временно оккупированные территории Украины.

"При этом должности рядового, сержантского состава и командиров тактического звена комплектуются преимущественно местными жителями и наемниками из России", – отметил он.

На Донбассе более 2000 российских офицеров

На Донбассе более 2000 российских офицеров

Кроме этого, для поддержания административно-полицейского режима, обеспечения функционирования оккупационных администраций, борьбы с проукраинским движением и охраны важных объектов системы жизнеобеспечения региона созданы так называемые "силовые ведомства" – "министерство внутренних дел" и "министерство государственной безопасности", которыми непосредственно управляют российские МВД и ФСБ.

"Наряду с содержанием и обеспечением вооруженных формирований, РФ, используя территорию Донбасса как военный полигон, проводит здесь исследования новейших систем вооружения для своей армии", – подчеркнул командующий ООС.

По его словам, наиболее широко испытываются комплексы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, беспилотные летательные аппараты, системы наведения высокоточного оружия, наземные станции артиллерийской разведки, защищенные средства цифровой связи, тактическое снаряжение и снайперское оружие.

"За время военного противостояния мы захватили и задокументировали немало образцов оружия, находящегося на вооружении исключительно ВС РФ, что очередной раз доказывает непосредственное участие России в вооруженном конфликте на территории Украины", – рассказал Кравченко.

Украинская разведка обнаружила на оккупированных территориях такое российское вооружение: комплекс радиоэлектронной разведки "Торн-МДМ", комплексы радиоэлектронной борьбы СБ-341В "Леер-3", РЭБ 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", "Репеллент-1", радиолокационные станции "Каста-2Е2" и другие.

Зафиксировано применение противником противотанковых управляемых ракет 9М133 "Корнет", управляемых снарядов 3ОФ39 "Краснополь", беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", "Элерон".

Также отмечается применения БПЛА в ударном варианте. Как боевая нагрузка используются гранаты из автоматических гранатометов и ручные осколочные гранаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего за время проведения операции объединенных сил на Донбассе потери российско-оккупационных войск составили 1234 убитыми и 2074 ранеными.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Кравченко
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс война
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чу б аты е, судя по вашему вооружению, на вашей стороне воюют С С С Р, С Ш П, Израиль, Турция, Канада и половина Европы. А вы всё по котлам да по котлам...)))
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1982 Далимир
1982 Далимир
Доказательств этому как не было,так и нет.Но есть факт поставок летального оружия(джевелины) Киеву Вашингтоном,для убийства своих граждан на Донбассе.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А где 800 танков? Мятый рассказывал
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Расследования

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