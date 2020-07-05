На Донбассе боевики активизировали обстрелы: украинские воины дали отпор

На Донбассе боевики активизировали обстрелы позиций украинских военных и 10 раз за сутки нарушили режим прекращения огня. Воины ООС отреагировали на угрозу и заставили террористов прекратить огонь – трое боевиков погибли, трое получили ранения.

Об этом говорится в утренней сводке ООС, опубликованной на Facebook. Отмечается, что оккупанты использовали артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы (запрещенные минскими договоренностями), а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Обстрелы в районе оперативно-тактической группировки "Пивнич":

Три раза неподалеку Новотошковского из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометов, автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Орехового и Крымского из минометов различных калибров, которые давно должны быть отведены от линии боевого соприкосновения.

Вблизи Катериновки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового и снайперского оружия вели обстрелы вблизи Павлополя, Гнутова и Пищевика.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. По данным разведки, 4 июля украинские защитники уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков", – сказано в сообщении.

С начала суток 5 июля вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на подступах к Павлополю – открывали огонь из 82-х мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Также враг обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Марьинки. Чтобы прекратить вооруженную активность оккупантов наши подразделения обороняющихся мгновенно отреагировали в ответ после чего враждебные обстрелы прекратились. По текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", – сказано в сообщении.

Утренняя сводка ООС Facebook ООС

Утренняя сводка ООС Facebook ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, один боец ВСУ получил ранения в результате обстрелов российско-оккупационных войск в субботу, 4 июля.