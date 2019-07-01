На Донбассе близ позиций ВСУ вспыхнул масштабный пожар: допускается диверсия

На Донбассе, возле сел Широкино и Бердянское, вспыхнул масштабный пожар, который угрожал позициям украинских военных. Местные власти не исключают возможность диверсии.

Огонь удалось потушить только спустя 8 часов, поздно вечером 30 июня, сообщает пресс-центр ООС. "Сильное пламя и едкий дым подбирались к позициям наших защитников. Большую опасность несло то, что начали детонировать неразорвавшиеся снаряды, оставшиеся с тех пор, когда мирный город начали обстреливать оккупационные войска РФ", – рассказали в штабе.

Местные жители сначала боролись с огнем собственными силами. "Тушили всем, что было под руками: ветвями, лопатами. Неизвестно, от чего загорелось. Возможно, умышленный поджог. На локализацию пожара ушло примерно 8-10 часов", – рассказал военнослужащий с позывным "Сержант".

Пожар на Донбассе Пресс-центр ООС

"Выгорела трава, посадки, чтобы погасить такой большой пожар, военным и спасателям ГоСЧС понадобилось более восьми часов", – отчитался руководитель военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Олег Прилипко.

Пожар на Донбассе Пресс-центр ООС

Пожар на Донбассе Пресс-центр ООС

Пожар на Донбассе Пресс-центр ООС

Пожар на Донбассе Пресс-центр ООС

Пожар на Донбассе Пресс-центр ООС

Пожар на Донбассе Пресс-центр ООС

Пожар на Донбассе Пресс-центр ООС

Пожар на Донбассе Пресс-центр ООС

Пожар на Донбассе Пресс-центр ООС

Пожар на Донбассе Пресс-центр ООС

Пожар на Донбассе Пресс-центр ООС

Пожар на Донбассе Пресс-центр ООС

Пожар на Донбассе Пресс-центр ООС

Пожар на Донбассе Пресс-центр ООС

Пожар на Донбассе Пресс-центр ООС

Пожар на Донбассе Пресс-центр ООС

Пожар на Донбассе Пресс-центр ООС

Пожар на Донбассе Пресс-центр ООС

Пожар на Донбассе Пресс-центр ООС

Пожар на Донбассе Пресс-центр ООС

Пожар на Донбассе Пресс-центр ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СММ ОБСЕ сообщила об обстрелах двух гражданских объектов на Донбассе, которые якобы могли произойти со стороны позиций ООС, однако это не соответствует действительности.

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