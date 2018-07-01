На Донбассе активизировались террористы: ранен боец ООС

За прошедшие сутки в зоне операции Объединенных сил на Донбассе российско-террористические войска не прекращали обстрелы украинских позиций, в частности – из тяжелого вооружения. В результате ранение получил один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

30 июня ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой. Во второй половине дня российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках противник вел огонь из запрещенного минскими договоренностями оружия.

Российские оккупационные войска 26 раз прибегли к прицельному огню по украинским позициям, 4 из которых - из тяжелого вооружения.

Сообщается, что подразделения Объединенных сил "вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику".

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Новотошковское. Там противник вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Горловском направлении российские наемники проявляли активность в районе населенных пунктов Южное и Зайцево. Там враг открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении противник активизировал провокации с применением преимущественно гранатометов и стрелкового оружия. Под вражеским огнем находились защитники Марьинки, Красногоровка, Авдеевки, Верхнеторецкого, Песок, Опытного и Новомихайловки.

За прошедшие сутки большое количество обстрелов было на Мариупольском направлении. В основном они носили провокационный характер. Враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Павлополь, Чермалык, Талаковка и Гнутово.

В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранение.

Несмотря на принятое решение трехсторонней контактной группой в Минске по объявлению режима тишины по всей линии фронта начиная с 00.00 часов 1 июля, боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток 2 раза открывали огонь по украинским военным. На Горловском направлении враг обстрелял из минометов калибром 120 мм позиции в районе населенного пункта Зайцево, а из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоалександровка, что на Луганском направлении.

По данным разведки, в результате подрыва на противотанковой мине поврежден БТР российских оккупационных войск и один боевик был ранен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в поселке Южное на Донетчине погибли бойцы Королевской бригады - Андрей Волос и его командир Валерий Шишак.