На Донбасс прибыли военные из РФ с коронавирусом, – разведка

Больные коронавирусом военные из РФ прибыли в Донбасс, – разведка.

В зону боевых действий на оккупированную территорию Донбасса прибыли военнослужащие Вооруженных сил России, у которых был диагностирован COVID-19.

Россиян сразу отправили на карантин. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.

Отмечается, что на этой неделе под контролем комплексной комиссии ВС РФ на Донбассе проходила ротация кадровых российских офицеров командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российско-оккупационных войск.

Кроме того, по данным разведки, возросло количество лиц, прибывающих с территории России для устройства на должности рядового состава в подразделениях оккупантов.

"Вместе с тем, до 10 процентов среди прибывших были изолированы на карантин в связи с обнаружением у них заболевания коронавирусом", – информируют украинские разведчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в отчете СММ ОБСЕ зафиксировали наличие на Донбассе 11 танков Т-64 и 152 миллиметровую самоходную гаубицу 2С5 "Гиацинт С" российских террористов.