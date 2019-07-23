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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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На Донбасс перебросили спецназ на вертолетах: что произошло

7.1т Читать материал на украинском

МВД перебросило резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки в город Покровск (Донецкая область) для стабилизации ситуации после выборов в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на странице в Facebook. Отмечается, что на такие меры правоохранители пошли "для стабилизации ситуации в одномандатном избирательном участке №50 при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки".

Напомним, в Покровске 22 июля начались протесты из-за подсчета голосов на выборах в Раду. Из-за этого избирательная комиссия №50 не может работать.

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На Донбасс перебросили спецназ на вертолетах: что произошло

facebook.com/mvs.gov.ua

По информации о нарушениях избирательного процесса начато досудебное расследование по ч.3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов). Продолжаются следственные действия.

На Донбасс перебросили спецназ на вертолетах: что произошло

facebook.com/mvs.gov.ua

На Донбасс перебросили спецназ на вертолетах: что произошло

facebook.com/mvs.gov.ua

Ранее Национальная полиция направила вертолет со спецназом в Житомирскую область – для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе №64.

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Темы
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019 Новости Донецка и Донецкой области
Место
Украина Донецк
Теги
Новости Донбасса Национальная полиция Украины Министерство внутренних дел Украины МВД фотографии голосование протест
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