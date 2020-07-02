На Донбасс отправят новые комплексы Javelin: в планах вооружить каждую бригаду ООС

Военные ВСУ в зоне проведения ОС на Донбассе получат американские противотанковые комплексы Javelin.

Об этом в интервью "Армія Inform" рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак. Офицер добавил, что на данный момент одна бригада на военном полигоне отрабатывает тактику применения Javelin.

"Нарабатываются навыки работы расчетов этих ПТРК. Я лично хочу убедиться в том, что наши воины могут эффективно применять эти противотанковые комплексы. Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будут усиливать Javelin", – рассказал Хомчак.

Также украинские военные отрабатывают применение беспилотников "Байрактар" с боевым поражением цели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вооруженные силы Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin.