На Донбасс массово нагрянули российские кураторы: в ВСУ узнали детали

На временно оккупированную территорию Донбасса внезапно приехало большое количество российских кураторов террористов "ЛНР".

Вероятно, они станут своеобразной подмогой наемникам, поскольку уже начали расквартировываться в захваченном Луганске. Об этом на своем Telegram-канале написал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Оккупационные власти "ЛНР" самостоятельно не справляются с подготовкой к параду, усмирением шахтеров, а также с удерживанием позиций на передовой. И что? К ним приехали "помогатели". В Луганск нагнали российских "ихтамнетов" и советников. Разместили в помещении "народной милиции", – написал защитник Украины.

Российские оккупанты на Донбассе "5 канал"

По его информации, российские военные сразу начали устанавливать большое количество антенн и "глушилок". Кроме того, они повзламывали гаражи и загнали туда свою технику.

"Занимаются размещением очередных командировочных и "отпускников". Ситуация в оккупированном Донецке почти аналогичная. Но "понаехов "еще не так много, ожидается прибытие изо дня в день", – резюмировал он.

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