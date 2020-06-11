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11 июня • обновлено в 17:36
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На Донбасс массово нагрянули российские кураторы: в ВСУ узнали детали

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На временно оккупированную территорию Донбасса внезапно приехало большое количество российских кураторов террористов "ЛНР".

Вероятно, они станут своеобразной подмогой наемникам, поскольку уже начали расквартировываться в захваченном Луганске. Об этом на своем Telegram-канале написал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Оккупационные власти "ЛНР" самостоятельно не справляются с подготовкой к параду, усмирением шахтеров, а также с удерживанием позиций на передовой. И что? К ним приехали "помогатели". В Луганск нагнали российских "ихтамнетов" и советников. Разместили в помещении "народной милиции", – написал защитник Украины.

Российские оккупанты на Донбассе

Российские оккупанты на Донбассе

"5 канал"

По его информации, российские военные сразу начали устанавливать большое количество антенн и "глушилок". Кроме того, они повзламывали гаражи и загнали туда свою технику.

"Занимаются размещением очередных командировочных и "отпускников". Ситуация в оккупированном Донецке почти аналогичная. Но "понаехов "еще не так много, ожидается прибытие изо дня в день", – резюмировал он.

На Донбасс массово нагрянули российские кураторы: в ВСУ узнали детали

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее ГУР Минобороны Украины зафиксировало на Донбассе активное передвижение тяжелого вооружения террористов "Л/ДНР". Маневры и стрельбы оккупанты устроили по случаю приезда российских кураторов.

  • Перед этим через неконтролируемый украинской властью участок границы в ОРДЛО тайно прибыли группы кадровых российских военных. Их отправили на Донбасс для проведения инструкторско-методических занятий и учебных сборов с разведчиками, саперами, снайперами и личным составом других военно-учетных специальностей.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Новости ЛНР
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