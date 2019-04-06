На Днепропетровщине живьем сгорели маленькие дети с отцом: фото и видео 18+

В Кривом Роге Днепропетровской области трое людей погибли в результате пожара в частном доме. Еще трех увезли в больницу.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГоСЧС. Огнеборцы получили сообщение о пожаре рано утром 6 апреля. На месте обнаружили три тела – отца 1973 года рождения, 8-летнего мальчика и 10-летней девочки.
"Пострадало три человека – мать 1982 года рождения, бабушка 1960 года рождения, мальчик 2017 года. Пострадавших сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали в городскую больницу", – говорится в сообщении.
Пресс-служба ГоСЧС
Огонь уничтожил дом, мебель и домашние вещи людей. Пожар ликвидировали в 9:20. Для этого были привлечены 15 человек личного состава и три единицы техники.
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Причину пожара устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
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