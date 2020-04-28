На Днепропетровщине СБУ накрыла табачную фабрику, связанную с Мартыненко

В Днепропетровской области СБУ прекратила незаконную деятельность преступной группы, которая организовала нелегальное изготовление табачной продукции.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Товар изготовлялся с целью сбыта на территории Украины, а также для контрабандной перевозки заграницу.

В ходе обысков в производственных и складских помещениях, правоохранители обнаружили более 12 тысяч коробов с почти 6 миллионами пачек с контрафактными сигаретами под видом известных мировых брендов на общую сумму 97,2 миллиона гривен. Часть продукции организаторы планировали незаконно переправить в страны Европейского Союза.

СБУ накрыла производство нелегальных сигарет

СБУ накрыла производство нелегальных сигарет

Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, устанавливается весь круг лиц, причастных к противоправному бизнесу.

Как оказалось, речь может идти о компании "Юнайтед табако", которая существует с 2016 года и расположена в городе Желтые Воды в Днепропетровской области. Согласно расследованию программы "Схемы" за 2018 год, запуск фабрики состоялся при содействии народного депутата 8-го созыва Олега Кришина от "Народного фронта".

На коробках с нелегальными сигаретами видно эмблему "Юнайтед табако"

Кроме того, директор по общим вопросам "Юнайтед табако" Николай Журило и его брат Руслан являются ближайшими бизнес-партнеры скандального экс-нардепа Николая Мартыненко. Последний же считается близким соратником бывшего замглавы фракции "Народный фронт" Андрея Иванчука и экс-премьера Арсения Яценюка.

По даннымOBOZREVATEL Журило и Мартыненко все же являются совладельцами "Юнайтед табако" вместе судьей Высшего хозяйственного суда Украины Артуром Емельяновым.

Руслан Журило также фигурирует как организатор хищений на миллионы долларов в госпредприятии "Восточный горно-обогатительный комбинат" по делу НАБУ, вместе с Мартыненко.

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