На Днепропетровщине СБУ накрыла табачную фабрику, связанную с Мартыненко

В Днепропетровской области СБУ прекратила незаконную деятельность преступной группы, которая организовала нелегальное изготовление табачной продукции.
Об этом сообщается на сайте ведомства. Товар изготовлялся с целью сбыта на территории Украины, а также для контрабандной перевозки заграницу.
В ходе обысков в производственных и складских помещениях, правоохранители обнаружили более 12 тысяч коробов с почти 6 миллионами пачек с контрафактными сигаретами под видом известных мировых брендов на общую сумму 97,2 миллиона гривен. Часть продукции организаторы планировали незаконно переправить в страны Европейского Союза.
СБУ накрыла производство нелегальных сигарет
СБУ накрыла производство нелегальных сигарет
Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, устанавливается весь круг лиц, причастных к противоправному бизнесу.
Как оказалось, речь может идти о компании "Юнайтед табако", которая существует с 2016 года и расположена в городе Желтые Воды в Днепропетровской области. Согласно расследованию программы "Схемы" за 2018 год, запуск фабрики состоялся при содействии народного депутата 8-го созыва Олега Кришина от "Народного фронта".
На коробках с нелегальными сигаретами видно эмблему "Юнайтед табако"
Кроме того, директор по общим вопросам "Юнайтед табако" Николай Журило и его брат Руслан являются ближайшими бизнес-партнеры скандального экс-нардепа Николая Мартыненко. Последний же считается близким соратником бывшего замглавы фракции "Народный фронт" Андрея Иванчука и экс-премьера Арсения Яценюка.
По даннымOBOZREVATEL Журило и Мартыненко все же являются совладельцами "Юнайтед табако" вместе судьей Высшего хозяйственного суда Украины Артуром Емельяновым.
Руслан Журило также фигурирует как организатор хищений на миллионы долларов в госпредприятии "Восточный горно-обогатительный комбинат" по делу НАБУ, вместе с Мартыненко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Детективы НАБУ вручили повестку Мартыненко о вызове на допрос еще осенью 2018 года. Сторона обвинения потребовала от суда взять Мартыненко под стражу или под залог в 300 млн гривен. Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявлял, что экс-нардепу грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы. Он также рассказал, что доказательства по делу экс-нардепа собирались больше года.
Позже стало известно, что Мартыненко оказался под прицелом правоохранительных органов сразу нескольких европейских стран. Один из эпизодов касается Швейцарии. В частности, предполагается, что контролируемая Мартыненко компания получала "откаты" за содействие чешской компании Skoda JS в выигрыше тендеров ГП "НАЭК "Энергоатом" в течение 2008-2012 годов.
Шевченковский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Мартыненко о признании недопустимыми доказательств, полученных от Швейцарии на USB флэш-накопителе.
В Шевченковском суде Киева в январе 2019 года также обнародовали документы, которые свидетельствуют о том, что Мартыненко является владельцем офшорной компании, которая получала откаты от "Энергоатома" на общую сумму 6,5 млн евро.
В декабре в Швейцарии Мартыненко предъявили официальное обвинение по делу в отмывании 2,8 млн евро.
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