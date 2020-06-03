Принял за лисицу: на Днепропетровщине пьяный дачник подстрелил подростка

В Днепропетровской области пьяный дачник подстрелил 16-летнего подростка, которого он принял за лисицу.

Мужчина задержан, а пострадавшего готовят к операции, сообщает ТСН.

Парень получил ранения, когда вышел на пробежку в безлюдной местности в темное время суток. В это время дачник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел с ружьем искать лисицу, которая убила его кур.

Когда он услышал шорох, то сразу выстрелил в кусты. Подросток в этот момент находился в 80 метрах от охотника.

"Мужчина услышал выстрел и как закричал парень. Он подбежал к нему, вызвали скорую, позвали родителей, а затем позвонили в полицию", – рассказала спикер полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Она уточнила, что стрелку грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам врачей, парень получил ранения головы, шеи, грудной клетки и правого предплечья. Ранения опасные, потому что осколок пробил лобовую кость.

Местные жители рассказали, что мужчина вполне адекватный и считают происшествия "глупой случайностью".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области курсанты подстрелили 15-летнего подростка. Инцидент произошел возле учебно-тренировочного полигона в селе Партизанское.

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