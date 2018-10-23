На Днепропетровщине подростки от скуки забили до смерти бездомного

В Павлограде Днепропетровской области два студента забили до смерти бездомного мужчину ради развлечения.

Об этом рассказал спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook. Он уточнил, что парни оказались под стражей.

"Павлоградской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении двух граждан за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 ч.2 ст.115, ч.2 ст.115 и ч.2 ст.121 УК Украины (законченное покушение на убийство, умышленное убийство из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц, умышленное тяжкое телесное повреждение)", – уточнил он.

По словам Лысенко, 14 октября 20-летний студент вместе с 18-летним приятелем распивали спиртное. После того, как им это наскучило, парни решили развлечься, избив бездомных.

"Под видом сотрудников полиции злоумышленники пришли на территорию ранее действующей медико-санитарной части и требовали от бездомных вернуть якобы незаконно полученный ими мобильный телефон. Вымышленная история о краже стала поводом для дальнейшего избиения запуганных граждан "правоохранителями", – отметил спикер ГПУ.

Лысенко уточнил, что студенты избивали ногами трех мужчин, причинив тяжкие телесные повреждения.

"От полученных травм один из пострадавших скончался в больнице. Сейчас студентам сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Досудебное расследование продолжается", – рассказал Лысенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Одессе мужчина забил до смерти бездомного на глазах у детей и жены, несмотря на то, что тот просил пощады.