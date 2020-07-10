На Днепропетровщине хулиганки устроили погром в электричке и раскаялись. Видео

Дарья Дурова Расследования 23:45, 10.07.2020 Обновлено: 00:01, 11.07.2020

Правоохранители разыскали девушек-вандалов, одна из которых сломала окно в электропоезде УЗ на Днепропетровщине, а вторая записала это на камеру.

Видео с извинениями несовершеннолетних на своей странице в Facebook опубликовал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Родители девушек согласились компенсировать "Укрзалізниці" затраты на ремонт вагона в полном объеме – все до копейки – 4105 гривен 26 копеек", – написал он.

Извинение подружек.
Скрин видео

Уточняется, что на маму девушки составлен административный протокол по статье 184 КУпАП (невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей). Ей грозит штраф в сумме от 850 до 1700 гривен.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на станции Чернолесская в Кировоградской области сошел с рельсов грузовой поезд Одесской железной дороги. Электровоз врезался в будку на станции, повалил столб.

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