На Днепропетровщине хулиганки устроили погром в электричке и раскаялись. Видео
Правоохранители разыскали девушек-вандалов, одна из которых сломала окно в электропоезде УЗ на Днепропетровщине, а вторая записала это на камеру.
Видео с извинениями несовершеннолетних на своей странице в Facebook опубликовал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
"Родители девушек согласились компенсировать "Укрзалізниці" затраты на ремонт вагона в полном объеме – все до копейки – 4105 гривен 26 копеек", – написал он.
Уточняется, что на маму девушки составлен административный протокол по статье 184 КУпАП (невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей). Ей грозит штраф в сумме от 850 до 1700 гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на станции Чернолесская в Кировоградской области сошел с рельсов грузовой поезд Одесской железной дороги. Электровоз врезался в будку на станции, повалил столб.