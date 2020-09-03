На Днепропетровщине банда вымогала у братьев-фермеров 4 млн гривен. Фото задержания

В Днепропетровской области полицейские и спецназовцы задержали банду вымогателей, которые требовали 4 миллиона гривен у братьев-фермеров.

Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба Департамента уголовного розыска в Telegram-канале. Уточняется, что троих подозреваемых поймали во время передачи "транша" в размере 700 тысяч гривен.

Банда начала терроризировать предприятие со середины июля 2020 года. Злоумышленники повреждали имущество и угрожали фермерам физической расправой, требуя деньги.

Задержание преступников. Департамент уголовного розыска

Вымогатели терроризировали братьев-фермеров. Департамент уголовного розыска

О преступлении правоохранителям Днепропетровщины стало известно 19 августа, было открыто уголовное производство.

Кроме того, для "подтверждения серьезности своих намерений", как сообщили в Департамента, злоумышленники совершили расстрел зернохранилища (пострадавших не было), а в дальнейшем – поджог местности вблизи него.

Деньги, которые передали преступникам. Департамент уголовного розыска

У подозреваемых изъяли оружие. Департамент уголовного розыска

Боеприпасы в авто преступников. Департамент уголовного розыска

Изъятое оружие. Департамент уголовного розыска

Сообщение правоохранителей в Telegram. Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове правоохранители задержали банду злоумышленников, которые вымогали у местного жителя $100 тысяч, угрожая убить его ребенка.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал