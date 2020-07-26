На Черниговщине сотрудник райсовета погиб из-за взрыва авто

В Нежине Черниговской области возле собственного автомобиля подорвался 53-летний мужчина.

Как сообщило Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря Нежинского отдела полиции, возле одного из кафе, ближе к гаражам человек находился у авто, когда прогремел взрыв.

"Что именно взорвалось, устанавливает следствие. Труп мужчины полицейские нашли возле автомобиля", – сказали в полиции.

Известно, что погибший проработал водителем в Нежинской райсовете 10 лет.

"Предварительно известно, что мужчина подошел к своему автомобилю, возможно там что-то чинил, и там взорвался взрывоопасный предмет. Что именно, пока не известно. Думаю, это был несчастный случай", – рассказал председатель райсовета Олег Бузун.

Сейчас открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Как писал OBOZREVATEL, в полицию и СБУ ежедневно поступает информация о минировании, подозрительных пакетах, поджогах и т.д. Несмотря на то, что подавляющее большинство сообщений оказались ошибочными или "бесперспективными", были и другие. Выяснилось, что два взрыва в Киеве связаны между собой.