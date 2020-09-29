На Черниговщине школьницы записали на видео тверк возле памятника героям АТО

На Черниговщине в Талалаевском районе четыре школьницы станцевали тверк на плитах мемориала погибшим воинам АТО, их привлекли к ответственности.

Об этом сообщил в Facebook отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Черниговской области. За хулиганские действия придется ответить и родителям девочек.

Хулиганство возле памятника правоохранители заметили в ходе мониторинга соцсетей, они оперативно установила личности причастных. Ими оказались две 16-летние и две 13-летние ученицы местной школы.

На старших составлен протокол по ст.173 Андминкодекса Украины (мелкое хулиганство), а за младших придется отвечать родителям – по ст. 184 Админкодекса (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Все протоколы направили в суд. Полицейский с ювенальной превенции уже поговорил с администрацией и учениками школы, где учатся девушки. Кроме того, в учебном заведении запланировали дополнительные классные часы по патриотическому воспитанию с участием Талалаевских участников АТО.

Видео танца на плитах перед памятником погибшим воинам распространялось в соцсетях.

Позже появились ролики, где девочки на том же месте, где танцевали, называют свои имена и просят у украинцев прощения за оскорбление памяти погибших.

Полиция привлекла к ответственности школьниц и их родителей за хулиганские действия Facebook Полиции Черниговской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лисичанске Луганской области вандалы осквернили памятник погибшим украинским военнослужащим, которые освобождали город от российских оккупантов шесть лет назад.