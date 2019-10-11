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11 октября • обновлено в 23:38
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На Черниговщине произошло масштабное ДТП с автобусом: 10 пострадавших

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В Черниговской области в четверг, 10 октября, легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом Ичня – Прилуки.

В ДТП 10 пассажиров получили травмы, из которых пятеро были госпитализированы в Ичнянскую районную больницу, информирует пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Уточняется, что авария случилась в селе Ольшана Ичнянского района в 10:22 на закругленном участке дороги.

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Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Т4 не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с маршрутным автобусом марки И-VAN. В момент аварии в автобусе находилось 23 пассажира.

Иллюстрация. ДТП

Иллюстрация. ДТП

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Место
Украина Чернигов
Тег
ДТП
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