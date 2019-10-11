На Черниговщине произошло масштабное ДТП с автобусом: 10 пострадавших

В Черниговской области в четверг, 10 октября, легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом Ичня – Прилуки.
В ДТП 10 пассажиров получили травмы, из которых пятеро были госпитализированы в Ичнянскую районную больницу, информирует пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Уточняется, что авария случилась в селе Ольшана Ичнянского района в 10:22 на закругленном участке дороги.
Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Т4 не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с маршрутным автобусом марки И-VAN. В момент аварии в автобусе находилось 23 пассажира.
Иллюстрация. ДТП
Погляд
Как писал OBOZREVATEL:
Недавно по Украине прокатилась волна масштабных ДТП с участием грузовиков и автобусов. В частности, только 24-25 сентября в стране произошло четыре подобных аварии, в которых пострадало много людей.
За семь месяцев нынешнего года в Киеве произошло более 22 тыс. ДТП, из которых 1,2 – с пострадавшими. Лидером по числу аварий стал Голосеевский район.
В целом за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло более 100 тыс. аварий, в которых погибли 1 991 человек и 20 218 человек получили травмы.
Это на 4–7 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года.
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