На Черниговщине произошло масштабное ДТП с автобусом: 10 пострадавших

В Черниговской области в четверг, 10 октября, легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом Ичня – Прилуки.

В ДТП 10 пассажиров получили травмы, из которых пятеро были госпитализированы в Ичнянскую районную больницу, информирует пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Уточняется, что авария случилась в селе Ольшана Ичнянского района в 10:22 на закругленном участке дороги.

Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Т4 не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с маршрутным автобусом марки И-VAN. В момент аварии в автобусе находилось 23 пассажира.

Иллюстрация. ДТП Погляд

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