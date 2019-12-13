На Черниговщине произошла смертельная авария: фото 18+

На трассе "Чернигов – Мена", что на Черниговщине, утром 13 декабря случилась жуткая ДТП при участии двух легковых авто.

ВАЗ-21099 и "Рено Логан" столкнулись вблизи поселка Березна Менского района. В результате погибли трое мужчин, двух женщин и еще одного мужчину госпитализировали, сообщает отдел коммуникации полиции в области.

На место трагедии сразу прибыла группа быстрого реагирования, медики, а также следственно-оперативная группа местного отдела полиции во главе с руководством и даже их коллеги из Главного управления.

ДТП на Черниговщине cn.npu.gov.ua

Правоохранители уже открыли производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.

ДТП на Черниговщине cn.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке городского типа Козелец Черниговской области злоумышленник с ножом напал на работницу ЗАГСа и нанес ей до 10 ударов в различные части тела. Инцидент произошел на глазах у коллег потерпевшей и посетителей, в том числе с детьми.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!