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13 декабря • обновлено в 17:38
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На Черниговщине произошла смертельная авария: фото 18+

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На трассе "Чернигов – Мена", что на Черниговщине, утром 13 декабря случилась жуткая ДТП при участии двух легковых авто.

ВАЗ-21099 и "Рено Логан" столкнулись вблизи поселка Березна Менского района. В результате погибли трое мужчин, двух женщин и еще одного мужчину госпитализировали, сообщает отдел коммуникации полиции в области.

На место трагедии сразу прибыла группа быстрого реагирования, медики, а также следственно-оперативная группа местного отдела полиции во главе с руководством и даже их коллеги из Главного управления.

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ДТП на Черниговщине

ДТП на Черниговщине

cn.npu.gov.ua

Правоохранители уже открыли производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.

ДТП на Черниговщине

ДТП на Черниговщине

cn.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке городского типа Козелец Черниговской области злоумышленник с ножом напал на работницу ЗАГСа и нанес ей до 10 ударов в различные части тела. Инцидент произошел на глазах у коллег потерпевшей и посетителей, в том числе с детьми.

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Автор
Дина Баронова
Место
Украина Чернигов
Тег
ДТП
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