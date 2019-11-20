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20 ноября • обновлено в 18:12
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На Черниговщине произошла кровавая резня в ЗАГСе: фото 18+

1.5т
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В поселке городского типа Козелец Черниговской области злоумышленник с ножом напал на работницу ЗАГСа и нанес ей около 10 ударов в разные части тела.

Инцидент произошел на глазах у коллег потерпевшей и посетителей, в том числе с детьми. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции региона (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В результате женщину доставили в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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Место инцидента

Место инцидента

cn.npu.gov.ua

После совершенного 34-летний злоумышленник исчез. Полицейские создали поисковые группы, в которые вошли участковые офицеры, оперативники, "Муниципальная варта" и частная охранная фирма.

Правоохранители перекрыли въезды-выезды из города и распространили ориентировку с фотографией преступника.

Вечером 19 ноября его задержали, злоумышленником оказался местный житель. Он находится в изоляторе временного содержания в порядке ст. 208 УПК Украины.

Место инцидента

Место инцидента

cn.npu.gov.ua

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В полиции добавили, что уголовное производство открыто с правовой квалификацией "покушение на убийство". Досудебное расследование продолжается.

Согласно данным журналистов "Укринформ", нападавший и пострадавшая были знакомы.

"Когда мужчина в тот день в первый раз зашел в учреждение, он с женщиной просто поговорил и ушел. Когда же вскоре вернулся, то напал на нее с ножом", – цитирует издание источник.

УНИАН пишет, что в полиции сомневаются в психической адекватности задержанного.

"Это не было ограбление, не ревность, не старая обида. Логично объяснить действия нападавшего пока невозможно", – заявил правоохранитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в воскресенье, 17 ноября, произошла резня в зале игровых автоматов "Лото", который расположен в МАФе на улице Галицкой, 13. В ходе конфликта один мужчина получил серьезные ранения.

Впоследствии пострадавший заявил правоохранителям, что не имеет никаких претензий к обидчику.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Тема
Криминал
Место
Украина Чернигов
Теги
полиция фотографии нападение на женщину
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