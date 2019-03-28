На Черниговщине произошел мощный взрыв на полигоне: есть раненый

В Черниговской области произошел взрыв неизвестного предмета на полигоне, ранен военнослужащий.

Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Север" в Facebook, отметив, что ЧП случилось 27 марта.

"В пгт Гончаровское на общевойсковом полигоне оперативного командования "Север" двое военнослужащих при осмотре территории нашли неизвестный взрывной предмет. Нарушив правила безопасности и обращения с подобными предметами, один из военных взял его в руки и отбросил. В результате произошел взрыв", — говорится в сообщении.

Иллюстрация 24 канал

Военнослужащий получил телесные повреждения средней тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. Его сослуживец не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале на полигоне в Киевской области произошел взрыв, в результате которого пострадали двое военнослужащих срочной службы.

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