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На Черниговщине произошел мощный взрыв на полигоне: есть раненый

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В Черниговской области произошел взрыв неизвестного предмета на полигоне, ранен военнослужащий.

Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Север" в Facebook, отметив, что ЧП случилось 27 марта.

"В пгт Гончаровское на общевойсковом полигоне оперативного командования "Север" двое военнослужащих при осмотре территории нашли неизвестный взрывной предмет. Нарушив правила безопасности и обращения с подобными предметами, один из военных взял его в руки и отбросил. В результате произошел взрыв", — говорится в сообщении.

Иллюстрация

Иллюстрация

24 канал

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Военнослужащий получил телесные повреждения средней тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. Его сослуживец не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале на полигоне в Киевской области произошел взрыв, в результате которого пострадали двое военнослужащих срочной службы.

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Место
Украина
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Иванов Петр
Иванов Петр
А где новость то? Это только на обозе укровояки страшные, как самураи, безжалостные, как янычары и умные, как киборги, а реальность постоянно нам рисует обезьяну с гранатой.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Снова любопытно стало как же граната то устроена...
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Иванов Петр
Иванов Петр
Снова проходил мимо, страшно будет если мартышки начнут интересоваться, как устроин ядерный реактор!🐒
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Огнетушитель с брагой рванул .;-))
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