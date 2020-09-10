На Черниговщине в многоэтажном доме взорвался газ: есть пострадавший
В поселке Десна Козелецкого района Черниговской области 9 сентября около 21:00 прогремел взрыв газа в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.
Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, в результате пострадал 71-летний пенсионер, он пытался покончить жизнь самоубийством.
"Пенсионер рассказал полиции, что перерезал газовый шланг на кухне и через какое-то время закурил сигарету. Квартира выгорела, а мужчина госпитализирован с множественными ожогами", – отметил собеседник.
Он добавил, что в результате взрыва больше никто не пострадал, а конструкция дома не нарушена.
На данный момент полиция устанавливает все детали происшествия, открыто уголовное производство.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Нежине Черниговской области возле собственного автомобиля подорвался 53-летний мужчина.