На Черниговщине в многоэтажном доме взорвался газ: есть пострадавший

Obozrevatel Расследования 10:18, 10.09.2020 Обновлено: 10:59, 10.09.2020

В поселке Десна Козелецкого района Черниговской области 9 сентября около 21:00 прогремел взрыв газа в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, в результате пострадал 71-летний пенсионер, он пытался покончить жизнь самоубийством.

"Пенсионер рассказал полиции, что перерезал газовый шланг на кухне и через какое-то время закурил сигарету. Квартира выгорела, а мужчина госпитализирован с множественными ожогами", – отметил собеседник.

Он добавил, что в результате взрыва больше никто не пострадал, а конструкция дома не нарушена.

На данный момент полиция устанавливает все детали происшествия, открыто уголовное производство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Нежине Черниговской области возле собственного автомобиля подорвался 53-летний мужчина.

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